Truffa dello specchietto, due denunce a Lucca

Nei giorni scorsi il nucleo di sicurezza urbana della Polizia municipale ha denunciato all'autorità giudiziaria due uomini responsabili della cosiddetta “truffa dello specchietto”, ai danni di diversi utenti della strada.

L'attività che ha portato all'identificazione dei due soggetti è nata da segnalazioni di alcuni cittadini truffati ed è stata svolta con l'aiuto delle riprese delle telecamere di videosorveglianza urbana presenti sul territorio comunale. Una volta individuati i veicoli dei sospetti truffatori, la Polizia municipale ha iniziato il monitoraggio del territorio, che ha portato in breve tempo a rintracciare gli stessi veicoli e a identificare i conducenti, che successivamente sono stati riconosciuti nelle descrizioni fatte dalle vittime delle truffe.

I due soggetti denunciati non sono residenti nel Comune di Lucca e si ipotizza che transitassero sulle strade cittadine per porre in atto, appunto, la truffa dello specchietto. Il Comando della Polizia municipale invita pertanto tutti i cittadini a porre la massima attenzione e a segnalare tempestivamente ogni episodio dubbio in cui venga richiesto il risarcimento immediato di presunti danni derivanti da sinistri stradali: si consiglia comunque di evitare di pagare sul momento somme in denaro.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa