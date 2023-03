Vandali al villaggio scolastico, presi di mira motorini. FdI: "Servono telecamere"

Ormai gli studenti del villaggio scolastico di Pontedera che raggiungono la propria scuola con moto o scooter non possono più stare tranquilli.

Ultimamente, infatti, accade spesso che durante l’arco della mattinata al villaggio scolastico si aggirino dei malintenzionati, giovanissimi, che prendono di mira i motorini degli studenti parcheggiati nei pressi delle scuole superiori. Chiediamo all'Amministrazione comunale di prendere atto del problema e di installare nei punti più critici del villaggio scolastico delle telecamere di videosorveglianza.

Il villaggio scolastico non può essere preda dei vandali. Assicurare un luogo sicuro per tutti gli studenti deve essere una priorità per chi amministra Pontedera. Non possiamo permettere che gli studenti possessori di mezzi a due ruote vivano la perenne paura che questi siano danneggiati, così come non è accettabile che alcune famiglie si ritrovino a spendere centinaia di euro per riparare i mezzi dei propri figli che qualche incivile si è “divertito” a danneggiare.

Matteo Becherini, FDI Pontedera