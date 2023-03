Vivalavoro, si è chiuso il progetto che ha formato 8 giovani pellettieri

Hanno conseguito oggi il diploma i giovani che hanno partecipato al Progetto Vivalavoro, un percorso professionalizzante del settore pelletteria promosso dalla Fondazione Guido Franceschini, in collaborazione con la Fondazione ITS MITA, Ambiente Impresa, Confindustria Firenze Formazione Cosefi, Fondazione Solidarietà Caritas ETS, Diaconia Valdese e realizzato grazie al contributo finanziario della Città Metropolitana di Firenze.

Il percorso è stato finalizzato a professionalizzare figure di operatori di banco e macchine automatiche per il taglio e cucito di oggetti in pelle; e ha fornito anche conoscenze e competenze di taglio a mano di pelli pregiate, ma anche competenze digitali specifiche utili alla produzione in pelletteria.

I ragazzi, che hanno concluso il percorso con successo, sono stati 8 e al conseguimento del diploma per molti di loro si è aperto un nuovo percorso professionale ma soprattutto di vita. Il progetto Vivalavoro, promosso dalla Fondazione Guido Franceschini, voleva infatti fornire ad alcuni giovani ragazzi una opportunità crescita personale, sociale e professionale. Obbiettivi raggiunti per tutti partecipanti al percorso di professionalizzazione e di sviluppo delle proprie capacità individuali.

In allegato foto della consegna dei diplomi ai ragazzi presenti alla cerimonia di fine corso

Fonte: CONFINDUSTRIA FIRENZE