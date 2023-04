A Pescia una partita di calcio per disabili intellettivo relazionali

Filippo, David, Alessandro, Davide, Sandro, Marco, Rigers, Emanuele, Stefano, Roberto, Federico, Patrick, Giacomo, Kelvin. Li ha chiamati così, uno ad uno, il direttore di Banca di Pescia e Cascina Antonio Giusti.

Sono i giovani calciatori che sabato 15 aprile alle 15 disputeranno, per la prima volta, una partita ufficiale di calcio a 5 sul terreno di gioco del campo sussidiario Cesare Brunelli in via Mentana a Pescia.

Sono atleti iscritti alla Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che vestiranno i colori rossoneri dell’Usd Pescia nel primo dei due match di “Con la testa nel pallone” evento organizzato da Usd Pescia in collaborazione con Fisdir con il contributo di Banca di Pescia e Cascina ed il sostegno del Comitato Paralimpico Toscano e Società della Salute Valdinievole.

Di fronte ci saranno gli Skeep di Grosseto. La gara di ritorno si giocherà il prossimo 23 maggio. I ragazzi scenderanno di nuovo in campo poi nel mese di settembre nell’ambito di Sotto Gamba Game a San Vincenzo.

Sarà un’emozione unica. Una di quelle giornate di sport che fanno bene alla testa e al cuore. E’ lo sport che unisce e insegna. Che intende sensibilizzare su un tema importante come quello della disabilità.

“Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che la disabilità non è un ostacolo da guardare con imbarazzo e diffidenza -ha dichiarato Gianluca Ghera delegato regionale di Fisdir-. Le difficoltà si superano solo se non chiudiamo gli occhi. In questo senso lo sport diventa il veicolo per superare le diversità”.

Presenti anche il presidente di Banca di Pescia e Cascina Franco Papini, il direttore Antonio Giusti ed il vice direttore Francesco Diolaiuti che nel match vestirà la casacca nera di arbitro. Con loro anche il presidente del sodalizio rossonero Alessandro Lucherini e l’allenatore dello specialissimo team Giancarlo Belpassi, il delegato provinciale Coni Stefano Riccomi, il medico dello Sport Nicola Mochi, il direttore della Società della Salute Valdinievole Stefano Lomi e Giovanni Boldrini, consigliere di amministrazione di Banca di Pescia e Cascina che, per primo insieme a Ghera, ha sensibilizzato e coinvolto ogni ente che sta partecipando a questa fantastica avventura.