Otto auto in fiamme in un'officina a Capraia nella notte

Otto auto a fuoco nella notte, i motivi sono ancora da chiarire. È successo tra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile, poco dopo la mezzanotte, a Capraia Fiorentina (Capraia e Limite).

In un'officina di via delle Ginestre hanno preso fuoco otto auto che si trovavano lì in attesa di riparazione. Subito sono arrivati i vigili del fuoco di Empoli per placare le fiamme.

Sono in corso accertamenti per scoprire le cause: bisogna capire se si è trattato di un corto circuito o di un incendio doloso.