Basket San Miniato, Etrusca attesa alla prova di Faenza

In un PalaCattani ricco di ricordi, la compagine di coach Marchini è chiamata a dare battaglia sebbene conti ben due infortunati che molto probabilmente non prenderanno parte alla partita. Un simil tour de force perché i biancorossi mercoledì 5 saranno di nuovo sul parquet, questa volta casalingo, per il turno infrasettimanale vs Fabriano.

Faenza non ha bisogno di presentazioni: seconda della classe e protagonista dell’ultima Coppa Italia. I nero-verdi sono una squadra ben conosciuta dall’Etrusca: questo sarà il quinto scontro per le due compagini. Per adesso i risultati sono in perfetta parità sul 2-2. All’andata la truppa di Marchini & Co. ebbe la meglio al termine di una partita tosta grazie ad un buon secondo tempo.

Faenza è una delle squadre più attrezzate del girone e vanta di un roster davvero importante… a partire da sotto le planche dove troviamo qualità e spessore fisico e tecnico: ruotano infatti Poggi, Molinaro e Aromando. Tra gli esterni troviamo i due grandi esperti di questa categoria come Vico e Pastore. Accanto a loro, il playmaker classe ‘01 Voltolini e i due solidissimi Siberna e Petrucci. Nel corso dell’anno hanno aggiunto una vecchia conoscenza biancorossa che ruota nel reparto lunghi: è infatti arrivato Francesco Morciano da Palermo.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa