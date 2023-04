Trovato cadavere in strada a Firenze, la polizia indaga

Il cadavere di un 66enne è stato trovato nel pomeriggio di venerdì 31 marzo a Firenze. Il corpo dell'uomo, residente in città, è stato rinvenuto in via Lungo L'Affrico. Sul posto i soccorsi, che però hanno capito fin da subito che non c'era niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Sono esclusi segni di morte violenta, ma sarà l'autopsia a scogliere i dubbi. Le indagini vertono su quanto avvenuto pochi minuti prima del ritrovamento.

Alcuni testimoni hanno infatti riferito alla polizia di aver visto due donne trascinare il corpo e abbandonarlo sul ciglio della strada. Potrebbe trattarsi, secondo fonti da Firenze, di due impiegate del centro massaggi poco distante. Si sarebbero liberate del corpo per evitare l'identificazione da parte della polizia.