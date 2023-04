Controlli antidroga alle Cascine e a Santa Croce: sei denunce e un arresto

Durante i servizi interforze, volti a prevenire reati legati alle sostanze stupefacenti, in questi giorni sono stati sequestrati oltre 350 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, occultati tra la vegetazione del Parco delle Cascine e dei Giardini di Fortezza. L'operazione ha fatto scattare, tra le Squadre volanti e il Reparto Prevenzione Crimine, 6 denunce per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e 4 segnalazioni per detenzione ai fini di uso personale.

In Piazza Santa Croce, invece, è stato arrestato dalle moto-volanti della Questura fiorentina un 25enne tunisino: il giovane è stato trovato martedì sera con oltre 23 grammi di cocaina nascosta negli slip parzialmente confezionata e pronta ad essere smerciata.