Don Joseph Martin Ojeka diventa cittadino italiano

Joseph Martin Ojeka è italiano. Il parroco ha ricevuto oggi - sabato 1 aprile - la cittadinanza. Lo ha fatto in una cerimonia in comune a Empoli, a cui ha partecipato la sindaca Brenda Barnini e il capogruppo del Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti.

Don Joseph Martin Ojeka è parroco della chiesa di San Michele a Pontorme, che amministra ormai da circa sette anni.

"Oggi è un grande giorno per la comunità, abbiamo un nuovo empolese fra noi. Don Joe-Martin Ojeka, Parroco di Pontorme e docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico presso la Santa Sede, è diventato cittadino italiano. Un percorso iniziato insieme ben quattro anni fa che ha visto oggi il suo coronamento mediante la formula di rito" ha scritto Poggianti.