L’Avis zonale empolese ha salutato con grande piacere il dottor Giglio Ludovico, da oggi in pensione, dopo ben 32 anni di servizio prestato presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Empoli. Il presidente dell’Avis zonale empolese Guido Crudeli e il presidente di Avis Empoli Luciano Ramazzotti gli hanno augurato il meglio per il proseguo della sua vita ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per i donatori.