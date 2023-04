Ecofor chiude il consuntivo 2022 con un utile netto di 5,9 milioni

Chiude con un utile netto di 5,9 milioni di Euro circa il Consuntivo 2022 di Ecofor Service Spa, la società che gestisce servizi ambientali e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi nel Polo Ambientale di Pontedera. Un risultato importante (circa 3 milioni di euro in più rispetto al 2021, oltre il 120%), a parità di volumi conferiti (203.000,00 tonnellate contro le 240.000 annue autorizzate), frutto di una politica commerciale più attenta e alla capacità di posizionarsi, sul mercato di riferimento, nella fascia più alta della domanda, spuntando prezzi di vendita maggiori.

Il consiglio di amministrazione ha proposto di procedere ad un ulteriore accantonamento di c.a. 1,5 mln a Riserva Straordinaria e di destinare la restante parte, a dividendi per i soci. La circostanza porterà beneficio al Comune di Pontedera, socio al 28% per oltre 1,2 mln di Euro. Il gruppo Forti, proprietario di circa 2/3 del capitale sociale, a testimonianza dell’adesione agli obiettivi di continuità e sviluppo, ha espresso la volontà di reinvestire il 50% della quota di competenza in un finanziamento soci a sostegno delle linee di business, analogamente alla scelta già operata per l’esercizio 2021.

“L’esercizio appena concluso, pur in un contesto influenzato negativamente dagli accadimenti internazionali e dalle incertezze del mercato, è stato caratterizzato da una ripresa economica significativa – ha sottolineato l’AD dell’azienda Rossano Signorini - in particolare si è registrato un incremento sostenuto nelle forniture di materie prime e semilavorati, con conseguenti ripercussioni sulle produzioni manifatturiere e dunque nella filiera di riferimento della società Ecofor Service spa”

A livello di margini economici 2022, l’EBITDA si è attestato sul 44% (era al 29% nel 2021) e l’EBIT sul 30% (rispetto al 19% del 2021).

“La struttura patrimoniale della società – ha proseguito ancora l’Amministratore Delegato - è sana e solida, grazie ad un elevato livello di patrimonializzazione, di una prudente ed equilibrata politica di accantonamenti, ad gestione integrata dei processi aziendali che investe tutta le filiere di produzione: i rifiuti solidi, i reflui liquidi, le linee di trattamento fanghi e la produzione di energia elettrica da cogeneratore”.

Oltre i risultati economici di grande rilevanza, nel corso dell’esercizio si sono gettate le basi per sviluppare il settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica da biogas con la prospettiva di creare valore aggiunto per l’azienda e per tutto il tessuto produttivo del territorio. “Gli impianti di Ecofor Service producono circa 14.000 MWh – ricorda Signorini - un quantitativo sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutta l’area industriale di Gello: un’opportunità per abbattere i costi e favorire percorsi di economia circolare sui quali la società è già impegnata da tempo”.

Fonte: Ecofor Service