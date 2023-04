Imbrattati i manifesti elettorali di Vittoriano Brizzi (Pescia Cambia)

Stanotte sono stati imbrattati i manifesti di Vittoriano Brizzi, candidato a sindaco di Pescia Cambia e altre compagini, con una scritta inqualificabile, oltre che pesantemente offensiva.

Dare del "mafioso" ad una persona come Vittoriano Brizzi, conosciuto da tutti a Pescia per la sua storia personale, sia nella sua vita professionale di insegnante che per la sua esperienza politica, nelle quale la sua dirittura morale e serietà personale non è mai stata toccata da ombre di nessun tipo, è di una gravità inaudita.

Vogliamo fare comunque un appello a tutti i candidati per mantenere il confronto politico negli argini della correttezza e di un confronto franco, anche forte, negli interessi in primis della nostra comunità che non deve essere svilita da una campagna elettorale fatta di attacchi offensivi e sulla vita delle persone. Noi non lo faremo e vogliamo sperare che tutti si dissocino pubblicamente da questo metodo, questo si mafioso.

Segnaleremo comunque, visto la gravità del fatto, alle forze dell’ordine l'accaduto perché prendano i provvedimenti necessari contro gli autori di questo attacco vile e inaccettabile.

Fonte: Ufficio Stampa