ScottiAcademy, la tua formazione inizia da qui!

Ottenere il lavoro che ti piace ti sembra impossibile perché non hai esperienza o formazione? Tranquillo, ci pensa #ScottiAcademy, il nuovo percorso di formazione del Gruppo Scotti.

Se hai tra i 18 e i 35 anni e cerchi un lavoro, il percorso formativo di #ScottiAcademy è quello che fa per te. Si tratta di tre percorsi formativi in aula con stage finale. Dimenticavamo: totalmente gratuito! Però affrettati: il 30 aprile è il termine ultimo per candidarti.

Potrai candidarti per i settori: vendita, amministrazione e officina. Qui il link con tutti i dettagli.

Vediamo insieme nel dettaglio le posizioni aperte

Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati - Meccanico di officina

Il corso si pone l’obiettivo di formare la figura professionale del meccanico di officina, un esperto specializzato nella riparazione di auto, moto e di tutti i veicoli a motore. La figura in uscita è in grado di diagnosticare e aggiustare i guasti di tipo meccanico e di tipo elettronico.

La formazione avrà una durata di 900 ore di cui 405 di stage.

Corso gestione amministrativa

Il corso servirà a introdurre i partecipanti all’acquisizione di conoscenze ed abilità utili a svolgere le mansioni di segreteria amministrativa all’interno di un’azienda, dando rilievo agli aspetti inerenti la gestione e la tenuta della contabilità.

La formazione durerà 220 ore di cui 110 di stage.

Corso venditore di autoveicoli – Tecnico della programmazione, organizzazione e conduzione di trattative di vendita di auto e/o motocicli

Il corso si pone l’obiettivo di formare il Tecnico addetto alla vendita di veicoli a motore, dalla trattativa col cliente al contratto di vendita, passando attraverso la presentazione del prodotto.

La formazione durerà 600 ore di cui 300 di stage.

Sei hai trovato il percorso che cercavi, invia il tuo curriculum via mail a info@grupposcotti.it, specificando nell'oggetto se la tua candidatura riguarda il settore vendita, amministrazione od officina. Ricorda: c'è tempo fino al 30 aprile!