Lavoro, 'career day' con Unicoop Firenze

Due giornate per conoscere da vicino Unicoop Firenze, le sue professionalità e i valori, per scoprire le posizioni aperte e avere l’opportunità di un colloquio di selezione: il 14 e 15 aprile è in calendario il primo “Career Day” che apre le porte della sede di via Santa Reparata, a Firenze, per offrire un’occasione di incontro dal vivo fra domanda e offerta di lavoro. Un tema, quello del cosiddetto mismatch – il mancato incrocio fra la domanda e l’offerta – che in Italia riguarda il 45% dei candidati in cerca di occupazione e delle aziende in cerca di lavoratori, che restano senza la possibilità concreta di “fare il match”: incontrarsi, conoscersi, accordarsi, con il lieto fine di un contratto di assunzione. Da qui una serie di eventi, quali job fair, career day, job meeting o più semplicemente fiere del lavoro che, negli ultimi anni, sono diventati appuntamenti irrinunciabili per chi cerca lavoro e chi lo offre.

Saranno quindi due giornate dinamiche e ricche di appuntamenti, in cui sarà possibile non solo fare un primo colloquio, ma anche scoprire i settori di impiego e i possibili ruoli, come spiega Rossella Molinari, responsabile Selezione, sviluppo e formazione di Unicoop Firenze: «Siamo felici di aprire le nostre porte e farci conoscere in tutta la varietà di opportunità lavorative, rivolte anche al mondo dei più giovani e con scolarità medio alta, pronti per fare un’esperienza di lavoro in una grande impresa come la nostra che prevede inserimenti tanto nella rete di vendita, quanto in tutti gli ambiti scientifici, economici e umanistici presenti al nostro interno. Saranno due giornate intense, che ci vedranno impegnati per costruire un’occasione inedita e sicuramente speciale per i candidati che vorranno venire a conoscerci».

La partecipazione all’evento è su prenotazione. All’arrivo ogni candidato sarà accolto a un punto informativo da cui inizia l’esperienza del “Career Day”, un percorso fra le diverse sale allestite per l’occasione nella sede di via Santa Reparata 43 (Firenze). Tappa dopo tappa, sarà possibile affrontare il colloquio faccia a faccia con un selezionatore, in una sessione breve alla quale poi potrà seguire, in futuro, un nuovo contatto più approfondito e mirato all’assunzione. Fra le attività in programma, si potranno seguire interventi di presentazione degli ambiti professionali e delle specifiche attività lavorative a cura di testimonial, scegliendo, ad esempio, fra area economica, tecnica, qualità e sicurezza o, ancora, acquisti e marketing e comunicazione. Nelle due giornate sono previsti anche due momenti “collettivi” per incontrare Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, e Irene Mangani, vicepresidente di Legacoop Toscana.

Per prenotare le attività il primo passo è collegarsi al sito coopfi.info/careerday e registrarsi all’evento tramite il link dedicato. Sarà Randstad Italia a gestire le attività di contatto e prenotazione con i candidati.

