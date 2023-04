Maltempo danneggia cantiere, intervento dei vigili del fuoco

Una perturbazione con acqua e vento ha colpito la Toscana nella notte tra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile. Non sono molti i danni, ma sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Quelli di Firenze di Firenze hanno effettuato alcuni interventi legati al maltempo, tra questi anche alcuni ascensori bloccati.

Si segnala inoltre la messa in sicurezza di un ponteggio per il castello di tiro di un cantiere di un condominio nel comune di Firenze in Lungarno Amerigo Vespucci.