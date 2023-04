I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 8.35 al Ponte Vecchio per la messa in sicurezza della copertura di tutto il tratto del Corridoio Vasariano e delle due porzioni opposte, cadute a causa del forte vento di questa notte. Tutti i laterizi sono stati raccolti e consegnati alla Polizia Municipale per il trasporto alla Soprintendenza. L'intervento con l'utilizzo dell’autoscala è durato circa 3 ore.