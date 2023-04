Chiude Kaoru, noto locale giapponese di Pontedera

(foto gonews.it)

Chiude dopo quindici anni una realtà storica della ristorazione a Pontedera. Si tratta di Kaoru, uno dei primi ristoranti giapponesi della città, uno dei più rinomati della Valdera. Situato in via Pisana, ha chiuso i battenti il 31 marzo 2023.

I gestori - di origini nipponiche - sono ristoratori da anni, all'inizio dei Duemila erano famosi per le cene giapponesi in casa, mentre in seguito la particolarità del locale è legata alla figura di Kaoru, cantante lirica che si dilettava nel ristorante nella cerimonia del tè.

"Sono stati 15 anni meravigliosi, con molti di voi siamo cresciuti e siamo molto grati a tutte le persone che sono venute a passare le serate al nostro ristorante. Per l’ultima sera avremmo voluto poter accogliere più persone per darvi l’addio, comunque la nostra famiglia ha passato 15 anni benissimi e siamo felici di aver potuto trasmettere questo sapore tradizionale giapponese. Grazie ancora e speriamo di rivederci da qualche parte!" si legge sulla pagina Facebook del locale.