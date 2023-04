Proiettato a Avane un docufilm per la difesa del Servizio sanitario

Lunedi 3 aprile, al Circolo Arci di Avane sarà proiettato il film C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA… (scritto e diretto da Federico Greco e Mirko Merchiorre).

Il docufilm tratta della lotta per la riapertura di ospedale calabrese come barricata, emblema contro lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. La storia di questa occupazione è suggestivamente intrecciata con autorevoli testimonianze (Gino Strada, Roger Waters dei Pink Floyd, Ken Loach, Gavino Maciocco e tanti altri) che illustrano la tendenza al declino del servizio sanitario pubblico, il presidio democratico più importante delle nostre società.Un declino che si inscrive in una storia generale dell’austerità capitalista. Molti episodi tragici ripresi dal film (dall’Indonesia anni 60, al Cile di Allende…) ci mostrano che, per gli interessi ed il potere degli ‘investitori’, si passa sopra ai bisogni di protezione della maggioranza.

Il servizio sanitario Nazionale è Il bene più prezioso. La sanità pubblica è un pilastro della nostra democrazia; lo stato di salute e benessere della popolazione condiziona la crescita economica del Paese; la perdita di un SSN universalistico porterà ad un disastro sanitario, sociale ed economico senza precedenti.