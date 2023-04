Quattro furti in tre mesi in un supermercato a Sansepolcro, arrestati

Partono da Napoli per arrivare in Valtiberina e rubare nei supermercati della zona. Succede per ben quattro volte nel 2023, l'ultima sul finire di marzo. I carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, di nuovo.

Sfruttando l'assenza di caselli e la scarsità di telecamere, i due sono arrivati sulla E-45 e hanno preso di mira un supermarket vicino allo svincolo, per la quarta volta in tre mesi.

La tecnica, ormai consolidata, è quella già utilizzata in tutti gli altri episodi: i due hanno usato buste artigianalmente modificate per superare i sistemi antitaccheggio infilate sotto i giubbotti. Una volta riempite di merce costosa, perlopiù alcolici e prodotti per la cosmesi personale, sono diretti verso l'auto. Questa volta hanno apportato una variante: avevano con loro delle calamite così potenti da riuscire a disattivare i dispositivi magnetici applicati alla merce.

L’ipotesi investigativa più accreditata, scrivono i carabinieri biturgensi, "è che ci sia un mercato illegale parallelo, dove il gruppo di stranieri dedito a questi furti reimmette in vendita prodotti rubati. Le indagini dei carabinieri proseguono su questa pista, che a breve potrebbe portare a sviluppi di portata ben diversa".