Scuola primaria Dante Alighieri: via i container

Dopo le nuove 12 aule della Dante Alighieri, la scorsa settimana la Giunta di Borgo San Lorenzo ha approvato il progetto di riqualificazione di tutto il giardino. Costo dei lavori: 250 mila euro, 150 mila da PNRR e 100 mila euro di bilancio comunale.

Il programma ipotizzato prevede il recupero del piazzale scolastico con la possibilità di creare aule esterne, orti e tanto spazio per sport e giochi nel verde. Questo disegno sarà ovviamente oggetto di confronto e coprogettazione con la scuola.

“Dopo le nuove aule l’impegno per la Primaria del capoluogo – afferma la Vicesindaca Cristina Becchi - si è spostato sullo spazio esterno. Il primo passo sarà mettere in sicurezza e riqualificare la parte sottostante ai container, dopo si procederà al recupero dell’area del cantiere e infine la parte dell’abbellimento e degli arredi. L’obiettivo è iniziare i lavori tra maggio e giugno per poter poi riuscire a consegnare ai nostri bambini e bambine, nel prossimo anno scolastico, anche una funzionale e rinnovata area all’aperto”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa