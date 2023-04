Sistemi ispettivi ambientali a Colle di Val d'Elsa

Un atto di indirizzo per l’introduzione sul territorio comunale di sistemi ispettivi ambientali finalizzati al contrato di fenomeni di degrado e salvaguardia del decoro urbano.

E’ quanto deliberato dalla Giunta comunale di Colle di Val d'Elsa dopo che, dal mese di ottobre 2022, sono state avviate le operazioni di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata.

La riorganizzazione del servizio ha comportato, tra le altre novità, la sostituzione dei contenitori di raccolta stradale con nuovi contenitori ad accesso controllato, organizzati in postazioni composte da 5 diversi elementi: carta e cartone (coperchio blu); organico (marrone); vetro (verde); multimateriale (plastica, alluminio, poliaccoppiati – giallo) e residuo non riciclabile (grigio); per l’occasione, è stata introdotta anche un’altra importante novità, ovvero la raccolta separata del vetro, che fino ad ora avveniva insieme alla plastica.

Il Gestore Unico del servizio di gestione dei rifiuti urbani è in grado di svolgere azioni di prevenzione, educazione e informazione in materia di gestione dei rifiuti, come strumento di contrasto ai fenomeni di malcostume, come l’abbandono dei rifiuti, ed al controllo del decoro urbano, anche mediante sistemi di ispezione ambientale.

In seguito ad episodi di abbandono di rifiuti o errato conferimento, l’Amministrazione comunale ha demandato agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari all’operatività dei sistemi di ispezione ambientale che saranno introdotti nelle prossime settimane.