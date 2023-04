Tentano la truffa dello specchietto, un carabiniere li coglie sul fatto

Un carabiniere, libero dal servizio, ha sventato una truffa dello specchietto a Cecina. Una coppia è stata denunciata, si tratta di un 28enne e una 24enne. La vittima era un 72enne della provincia di Livorno.

L'anziano stava parcheggiando in via Circonvallazione. Un'altra auto si è affiancata, ne è sceso un giovane, il quale ha fatto notare al 72enne un danno allo specchietto. Da lì passava il carabiniere, in quel momento fuori servizio, che ha visto tutto.

Il militare ha riconosciuto la truffa ed è intervenuto prima che il 72enne desse 500 euro come 'risarcimento' al giovane. Ha chiesto i documenti al 28enne che, con la scusa di recuperarli in auto, è salito sulla vettura ed è scappato.

Il racconto del carabiniere è stato utile ai colleghi in servizio. Hanno raggiunto e fermato l'auto e hanno denunciato la coppia.