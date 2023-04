Volley Empoli, Fabio Bonistalli nuovo coach della Toyota Scotti 2.0

La Toyota Scotti 2.0, la squadra dell’Empoli Pallavolo che milita nel Campionato Regionale di serie C, ha un nuovo coach. Fabio Bonistalli, classe 1971, subentra al coetaneo Paolo Pocai, a seguito della risoluzione del rapporto con la società giallonera. Per lui è un gradito ritorno ad Empoli dopo l’esperienza da secondo allenatore e scoutman al fianco del tecnico Luigi Cantini della squadra di serie B1 nella stagione sportiva 2017-2018. Giocatore di pallavolo e poi allenatore dal 1992, dopo i trascorsi gialloneri Bonistalli è stato tecnico della giovanile Under 16 della Folgore San Miniato, vincendo anche il torneo nazionale Moma Winter Cup 2019 di Modena e successivamente il territoriale con la stessa squadra, dopodiché ha allenato la formazione dell’Under 18 a Buggiano e, da quest’anno, anche la serie C gialloblu dell’AM Flora.

“Questo incarico per me è un segno del destino – dichiara Bonistalli - perché neanche a farlo apposta dopo l’ultima partita di Buggiano contro la Toyota ho ricevuto l’esonero e poco dopo mi ha contattato il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova, proponendomi di diventare il nuovo tecnico della squadra di serie C. Ho colto l’occasione al balzo dal momento che torno volentieri a lavorare per la società giallonera. Sono qui solo da alcuni giorni e ho trovato una formazione che, considerando le individualità, non rispecchia il punteggio e la posizione dell’attuale classifica. Non intendo entrare a gamba tesa, ma arrivare dove voglio senza forzare la mano. Adesso quello che serve alle ragazze, comprensibilmente un po’ giù di morale, è un’iniezione di fiducia e serenità cercando al tempo stesso di inserire il mio modo di lavorare per far crescere tecnicamente anche le giovanissime. Oggi abbiamo l’ultima partita, contro il Punto Sport a Poggio a Caiano, prima della pausa per le Festività Pasquali. Quasi alla fine del torneo non è certo possibile cambiare molto la classifica, vedremo poi cosa succederà con i playout che dipendono anche dalle retrocessioni della serie B2”.

Augurando un buon lavoro a coach Bonistalli, la società dell’Empoli Pallavolo ringrazia per la collaborazione e il suo operato il tecnico uscente Paolo Pocai.

Fonte: Ufficio Stampa