Volley Firenze, Il Bisonte fuori dai play off

Adesso anche la matematica esclude dai play off Il Bisonte Firenze, che non riesce a invertire il trend negativo e inanella il sesto ko di fila, cedendo 3-0 all’Arena di Monza contro il Vero Volley terzo in classifica. Troppo forte la squadra di Gaspari per le bisontine, che però almeno hanno provato a giocarsela fino alla fine nel secondo e nel terzo set dopo un primo parziale senza storia, infrangendosi contro le difese della grande ex Parrocchiale che come all’andata si è aggiudicata il titolo di MVP del match.

Coach Parisi, privo di Lotti per un’indisposizione e con Knollema non al meglio, schiera Malinov-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Sylves-Graziani e Panetoni libero, mentre Gaspari risponde con Orro-Stysiak, Larson-Begić, Rettke-Candi e Parrocchiale libero.

Il primo break è firmato da Begic con attacco e muro (8-3 e subito time out Parisi), Il Bisonte sembra reagire (8-5) ma poi ci mette anche del suo nell’agevolare la fuga delle padrone di casa, con tanti errori in ogni fondamentale e il conseguente 14-6 che costringe Parisi a fermare di nuovo il gioco: il coach fiorentino le prova tutte (dentro Guiducci, Adelusi e Kosareva) ma la reazione non c’è (20-7) e Milano si porta a casa il set per 25-11 dopo l’ennesimo errore in attacco delle bisontine (sette nel parziale oltre a tre muri subiti).

Nel secondo set c’è Kosareva (buono il suo match) per Van Gestel e l’inizio è decisamente più equilibrato, ma quando Milano si mette a difendere arriva subito l’allungo grazie ai contrattacchi di Larson (10-7): Il Bisonte adesso limita gli errori e sfrutta quelli delle avversarie per riportarsi addirittura avanti (11-12), un paio di imprecisioni di Herbots valgono il controsorpasso del Vero Volley (15-13), ma Graziani sotto rete è attiva e impatta di nuovo (15-15). L’elastico continua e sul 18-16 Parisi chiama time out, Firenze tiene e trova ancora la parità con Herbots (21-21), e allora è Gaspari a fermare il gioco per la prima volta: al rientro Stysiak trova il mani-out del 23-21 e Parisi spende il secondo time out, ancora Stysiak mette giù il 24-22 e poi dopo il muro di Graziani su Begic è la stessa Begic a chiudere 25-23, con un po’ di rammarico per un contrattacco non sfruttato da Nwakalor.

Nel terzo c’è Alhassan per Sylves e Milano prova subito a scappare (4-1) ma Firenze si riorganizza e reagisce (4-4), per poi operare il primo allungo della partita col muro di Malinov (6-8) che costringe Gaspari al time out: dal 6-9 il Vero Volley ribalta in un amen (11-10) e allora è Parisi a decidere di parlarci su, ma adesso Milano è on fire e Stysiak sfrutta le difese delle compagne per allungare sul 14-11. Sul 16-13 arriva il doppio cambio con Guiducci e Adelusi per Nwakalor e Malinov, le padrone di casa continuano a dominare con difesa e contrattacco (17-13) ma le bisontine non si arrendono e tornano sotto con Herbots (18-17), anche se Milano risponde subito e torna sul + 3 col tocco di seconda di Orro (21-18): Parisi chiude il doppio cambio, Larson piazza il muro del 23-19 e Firenze ha un ultimo sussulto col muro di Alhassan (23-21), ma Stysiak (top scorer con 21 punti) procura tre match point con un attacco difficilissimo (24-21) e Begic chiude sul secondo 25-22.

LE PAROLE DI DAYANA KOSAREVA – “Purtroppo non siamo partite subito in modo grintoso come invece abbiamo fatto per buona parte del secondo e del terzo set: avremmo dovuto essere più cattive perché loro sono fortissime. Abbiamo giocato contro un avversario che ha difeso tutto e ha attaccato forte, era difficile organizzarsi in difesa e leggere il loro gioco e sono state molto brave in questo. Il rammarico è tanto, è la prima volta dopo tanti anni che Il Bisonte non entra nei play off ed è veramente un dispiacere perchè abbiamo delle armi importanti: purtroppo in partita non riusciamo a rendere come in allenamento, se lo avessimo fatto ci saremmo potute trovare molto più in alto in classifica”.

LE PAROLE DI BEATRICE PARROCCHIALE – “Sono molto felice perché per noi tutte le partite sono importanti: questa ci serviva per approcciare i play off nel modo migliore e siamo state molto brave. Purtroppo abbiamo spesso questi cali di attenzione ma siamo state brave a rimanere in partita e a fare le cose giuste nei momenti decisivi. Mi è piaciuto il muro-difesa e il cambio palla, ma in generale c’è stato un ottimo atteggiamento e sono molto contenta anche per le ragazze che di solito giocano meno ma che oggi hanno fatto bene”.

VERO VOLLEY MILANO: Stysiak 21, Allard ne, Folie ne, Orro 2, Parrocchiale (L1), Begić 8, Thompson ne, Rettke 8, Stevanović ne, Negretti (L2) ne, Sylla ne, Davyskiba ne, Larson 11, Candi 9. All. Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 3, Sylves 1, Herbots 11, Guiducci, Van Gestel, Panetoni (L1), Knollema ne, Adelusi 3, Graziani 5, Nwakalor 7, Lapini (L2) ne, Kosareva 4, Malinov 3. All. Parisi.

Arbitri: Rossi – Simbari.

Parziali: 25-11, 25-23, 25-22.

Note – durata set: 21’, 30’, 31’; muri punto: Milano 7, Il Bisonte 7; ace: Milano 2, Il Bisonte 1.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa