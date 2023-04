I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti a Firenze per un incidente stradale dove un’autovettura è precipitata dal Viadotto dell’Indiano. Il tratto interessato è quello della corsia che dall’Isolotto porta in direzione Peretola. I vigili del fuoco hanno estratto in vita il conducente del veicolo e affidato al personale sanitario del 118 e garantito la sicurezza dello scenario. Sul posto 2 automezzi e 7 unità.