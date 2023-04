Basket Castelfiorentino, ko con Pisa

Non basta una prestazione di grande cuore al Basket Castelfiorentino per portare a casa la seconda vittoria della seconda fase. Sul parquet della Pallacanestro Femminile Pisa le ragazze di Jacopo Giusti cadono 48-40 dopo averci provato fino al quarantesimo. Pur soltanto in sette a referto, con la classe 2006 Sofia Costa che trova spazio e minutaggio, le gialloblu arrivano a giocarsi il tutto per tutto nella quarta frazione, salvo poi lasciare alle padrone di casa la gestione della volata finale.

Avvio tutto in salita per la truppa castellana, con Pisa che tocca il +10 già al termine del primo quarto di gioco (19-9). Nella seconda frazione arriva la grande reazione di orgoglio delle gialloblu che, grazie ad un break di 4-17, ribaltano l’inerzia e mettono la testa avanti: 23-26 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, però, le locali tornano a condurre e allungano, mettendo l’ipoteca al 30′ (40-28). Così, nella frazione finale, le gialloblu ci provano ma la rimonta castellana si ferma sul -8.

Adesso settimana di sosta, si torna in campo venerdì 14 aprile al PalaGilardetti contro Valdarno per l’ultimo impegno stagionale.

P.F. PISA – BASKET CASTELFIORENTINO 48-40

Tabellino: Banchelli 11, De Felice 5, Bellantoni 16, Caparrini 4, Boldrini 4, Lucchesi, Costa. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 19-9, 23-26 (4-17), 40-28 (17-2), 48-40 (8-12)

Arbitro: Orsini di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa