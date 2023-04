Tragedia a Quattro Strade, muore ciclista per un malore

Tragedia sulle strade di Bientina. Un ciclista di 62 anni, residente a Montecarlo, è morto in località Quattro Strade. Il ritrovamento è avvenuto la mattina di domenica 2 aprile. L'uomo è stato trovato a terra ormai deceduto da alcuni passanti che subito hanno allertato i soccorsi. Sul posto un'ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo il medico intervenuto il ciclista sarebbe morto a causa di un malore. Presenti anche i carabinieri.