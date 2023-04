Ignoti disegnano sul muro della street art, il sindaco: "Offesa alla comunità"

"Hai fatto solo una ca***ta di cui dovresti vergognarti". Non usa mezzi termini Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, per descrivere quanto successo nelle ultime ore in Vicolo Buio.

In una delle stradine del centro di Montaione da qualche giorno è presente un'opera di street art. Come riportato dal sindaco in un post su Facebook, ignoti hanno ben pensato di sfregiare l'opera con un disegno sul muro del vicolo.

Pomponi ha denunciato l'accaduto sui social: "Ma perché? Ma veramente chi ha fatto questo pensa di essere un ganzo o una ganza? O piuttosto non pensa di essere un cretino o una cretina? Ma davvero, perché? Mi vergogno per te e il tuo stupido gesto. Un'offesa all'artista che ha finito da pochi giorni la sua opera. (se poi questo affresco non piace lo posso capire e accettare, ma danneggiarlo no è inaccettabile e intollerabile). Un'offesa alla nostra comunità".