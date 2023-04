Elezioni Santa Maria a Monte, due incontri con Del Grande (Cdx)

Martedì 4 Aprile e giovedì 6 Aprile, doppio incontro con Manuela Del Grande alla carica di Sindaco alle imminenti elezioni amministrative.

Saremo presenti sia al mercato di Montecalvoli che nuovamente a quello di Santa Maria a Monte, per dare l’opportunità ai cittadini di esprimersi con suggerimenti da inserire nel nostro programma elettorale.

Solo attraverso il reale ascolto, il confronto ed il contatto diretto, su temi e contenuti con la cittadinanza, il programma di mandato sarà concreto e realizzabile. In particolar modo rivolgiamo il nostro appello ai cittadini che desiderano essere parte attiva a seguirci nel nostro percorso partecipativo ed itinerante sul territorio, affinché tutte le loro idee, i consigli ed i contributi non restino chiusi in un cassetto, ma prendano vita.