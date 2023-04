Si finge incinta e ruba in libreria: "Erano soldi per progetti sociali"

Truffa e furto in pieno centro a Empoli. Nel mirino di una esperta truffatrice è finita la Libreria San Paolo, in via del Giglio, nel pomeriggio di sabato 1 aprile.

Stando alla ricostruzione dei titolari del locale, una donna si è soffermata negli spazi della libreria. Ha finto di non riuscire a stare in piedi perché incinta. Ha quindi approfittato del momento per portar via centocinquanta euro.

C'è di più, come scrive Sintesi Minerva, cooperativa dietro la gestione de La San Paolo: "Un furto che diventa ancora più grave, perché quel denaro era destinato ad un progetto sociale. Chi ruba a progetti sociali ruba di più, chi lo fa spacciandosi per una donna incinta e sfruttando la gentilezza e la premura delle persone, ruba ancora di più".

Del fatto sono stati informati i carabinieri. Dalla libreria fanno sapere che nelle prossime ore sarà sporta denuncia.