'Gli Universi di Leonardo da Vinci' in mostra al Centro Leo Lev

Dal 2 aprile 2023 a Vinci apre la mostra Gli Universi di Leonardo da Vinci presso il Centro Espositivo Leo Lev. La mostra racconta l’Achademia di Leonardo da Vinci. Siamo accompagnati nell’atelier di Leonardo a Milano e in Francia secondo le indicazioni e varie attribuzioni di studiosi a livello internazionale come Carlo Pedretti. Vengono esposti per la prima volta fedeli riproduzioni di pitture che fanno parte di collezioni private e che sono fondamentali, per ricostruire anche tramite tutto l’apparato preparatorio dei disegni, l’opera e l’invenzione pittorica leonardesca.

I confini e le linee della mano del Maestro e dell’allievo si confondono spesso in modo sublime ed affascinante. Con epifanie di particolari insieme a tratti dei grandi capolavori del Maestro, la mostra lascia alla curiosità e attenzione del visitatore il gioco o l’approfondimento dei soggetti, elementi storici, artistici e simbolici della firma e presenza del Maestro.

L’esposizione rappresenta il primo evento con il quale si vuole riportare all’attenzione del grande pubblico l’importanza della bottega di Leonardo dove venivano sperimentate ed applicate le nuove tecniche della pittura che costituiscono ancora oggi l’eredità più importante del genio vinciano. E’ un percorso preparatorio per l’arrivo a Vinci degli originali della scuola leonardesca, dalle più importanti collezioni private internazionali.

A corredo dell’esposizione principale le sale del Centro Espositivo Leo lev accolgono la mostra dedicata agli abiti storici del Rinascimento, che permettono rapido raffronto con gli abiti indossati dai personaggi leonardeschi. La mostra “La storia non passa mai di moda” è curata dalla sarta storica Fabiana Frosini con il corredo di immagini e opere da cui sono state tratti gli abiti storici.

La musica di accompagnamento della mostra Gli Universi di Leonardo da Vinci è stata scritta dall’ artista Mario Costanzi e registrata presso lo studio di produzione musicale Mulino del Ronzone a Vinci.

www.leolev.it info@leolev.it

i biglietti si trovano presso il bookshop del centro Espositivo

intero - 8 euro

ridotto – 6 euro

Agevolazioni: controllare sul sito

0571 1735135

Orari di apertura:

lunedi dalle 10:00 alle 14.00

martedì chiuso

mercoledì – venerdì dalle 10:00 alle 17:00

sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Fonte: Ufficio Stampa