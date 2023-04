Half Marathon Firenze, vincono Omosa e Tiongik

XXXIX Half Marathon Firenze con il record. Il keniano Paul Tiongik G.P. Parco Alpi Apuane corre in 1:01:57 scendendo sotto l’ora e i due minuti. Nuovo tempo da battere per la mezza maratona fiorentina.

Tra le donne trionfa la keniana Teresiah Kwambok Omosa Caivano Runners con 1:10:31 con un avvincente arrivo in volata in piazza Santa Croce.

Una mezza maratona corsa nel ricordo di Nelson Mandela, a dieci anni dalla morte del leader sudafricano. Da piazza Santa Croce si è levato il monito di Sello Hatang amministratore delegato della Nelson Mandela Foundation contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Al traguardo della mezza maratona in piazza Santa Croce ha quindi trionfato il messaggio lanciato dalla UISP Unione Italiana Sport Per tutti comitato di Firenze attraverso le parole di Nelson Mandela: “Sport has the power to change the world”, lo sport ha il potere di cambiare il mondo.

La manifestazione, organizzata da Uisp in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Firenze, ha visto la partecipazione di oltre 3800 atleti provenienti da tutta Italia e da 56 paesi. Dopo il maltempo dei giorni scorsi Firenze ha salutato runners professionisti e semplici appassionati con una giornata primaverile baciata dal sole. All’arrivo anche i partecipanti alla corsa non competitiva sui 10 km, inserita nel circuito nazionale di ViviCittà Uisp. In piazza pure i volontari di Firenze in Rosa onlus protagonisti della charity walk di sabato mattina con arrivo al Mandela Forum.

Il fiume colorato di runners è scattato alle ore 9 da Lungarno della

Zecca: a dare lo start l’assessore allo Sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione. Gli atleti hanno attraversato l’Oltrarno, piazza della Signoria e piazza del Duomo per poi arrivare stanchi ma felici al traguardo in piazza Santa Croce dove era stato allestito l’HMF Village e dove si sono svolte le premiazioni.

Soddisfatto il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini: “Grande festa di sport e grande momento tecnico. Una bella gara, tirata, con i keniani che hanno dominato. Il tempo ha di sicuro consentito buone prestazioni chilometriche”.

Il vincitore, il keniano Paul Tiongik è stato protagonista di un singolare fuori programma: è arrivato alla partenza appena dieci minuti prima dello start perché il suo treno si era fermato ed è stato quindi costretto a prendere il convoglio successivo. Ha indossato maglia e pettorale con il chip allo start, a pochi momenti dal colpo di pistola del via alla gara. Per tagliare poi per primo il traguardo e conquistare il nuovo record dell’Half Marathon Firenze.



Questi i primi tre uomini:

1) PAUL TIONGIK (KEN) G.P. PARCO ALPI APUANE 1:01:57

2) PATRICK MUTUNGA MWIKYA (KEN) ATL. POTENZA PICENA 1.02.17

3) VINCENZO GRIECO (ITA) ATL. CASTELLO 1:06:30



Queste le prime tre donne:

1) TERESIAH KWAMBOK OMOSA (KEN) CAIVANO RUNNERS 1.10.31

2) CLEMENTINE MUKANDANGA (RWA) G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1.10.36

3) CAVALINE NAHIMANA (BDI) ATL. LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 1.10. 47