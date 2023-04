Lutto nel ciclismo toscano, è morto Riccardo Biagini

Il ciclismo piange la morte di Riccardo Biagini. Ex ciclista, aveva nel suo palmares diverse vittorie soprattutto in Toscana. È mancato sabato 1 aprile per un incidente domestico nella sua casa di Casalguidi, vicino Serravalle Pistoiese.

Nella tarda serata di sabato Biagini è caduto dal terrazzo della sua abitazione, per motivi ancora da chiarire. Per il momento è escluso il gesto volontario.

Biagini, che aveva cinquantasei anni, si era ritirato nel 1995 e aveva iniziato a lavorare a Empoli come istruttore di spinning. Lascia la madre, due sorelle e la compagna. In tanti lo stanno ricordando sui social.