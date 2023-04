Ha un malore in aereo, 31enne con sindrome di Down cacciato dal volo con la famiglia

Ha avuto un malore a bordo prima di partire con la famiglia per l'Italia. È stato costretto a scendere, con lui anche il padre, la madre e un amico. È successo a un 31enne di Piombino, un giovane con sindrome di Down, in vacanza in Thailandia.

I fatti risalgono al 5 marzo. La famiglia è a Phuket, in Thailandia, e sta per decollare alla volta di Doha, in Qatar, dove farà scalo il volo. Cinque minuti prima del volo, il giovane ha un malore di stomaco. Le hostess hanno detto che sarebbe intervenuto un medico, ma poco dopo i quattro sono stati fatti scendere di mano.

A raccontarlo è il padre al Corriere Fiorentino: secondo la sua ricostruzione, ai quattro sono stati ritirati passaporti e carte d'imbarco, sono stati consegnati loro i bagagli e negata l'assistenza esterna, poi sono stati fatti scendere e rimanere a terra. Il 31enne è stato curato a Phuket e, per sua fortuna, non era niente di serio. Sul volo di ritorno, quattro giorni dopo, era sotto shock.

L'avvocatessa della famiglia ha denunciato la compagnia aerea del Qatar e ha inviato una segnalazione all'Enac.