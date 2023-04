Montesport vince il derby contro Timenet

Il PalAlessandro di Baccaiano ha fatto il pieno di pubblico per assistere al big match del girone H del Campionato Nazionale di serie B2 di questa stagione sportiva che ha visto scontrarsi le prime due in classifica. La vittoria è andata alla padrona di casa e capolista Montesport Montespertoli che, rispetto al turno di andata, si è imposta sulla Timenet Empoli Pallavolo 3-1 senza arrivare al tie break. Le giallonere hanno opposto resistenza nei primi due set vincendo poi il terzo, per cedere definitivamente nel quarto parziale.

“Mi aspettavo una partita tirata come in effetti è stata – commenta il tecnico giallonero Marco Dani – e la differenza in campo l’ha fatta il loro attacco in posto quattro che ci ha messo costantemente in difficoltà. Mi complimento con loro ma anche con le mie ragazze che persino nei momenti più difficili della partita non hanno mai mollato. A parte il quarto set, è stato un match giocato punto a punto in cui poteva succedere di tutto. La posta era alta per entrambe le squadre. Loro sono state brave ad essere costanti per l’intera durata dell’incontro, da parte nostra però le ragazze si sono allenate bene tutta la settimana e hanno dato il massimo in campo. Adesso non dobbiamo guardare a quello che fa il Montesport ma andare per la nostra strada concentrandoci sulla prossima sfida con Calenzano, senza altri pensieri, con l’obiettivo di vincere punti che per noi sono fondamentali. Avanti così”.

In avvio di match è una misurazione di forze in campo con il Montesport che, superato il pareggio a quota 6 punti, prende il vantaggio di due lunghezze mantenendole fino a metà set quando sul 18-16 coach Marco Dani chiede il suo primo time out per poi fermare di nuovo il gioco sull’allontanamento del 22-19. La Timenet prova ad accorciare le distanze ma arriva al 23-20 dopodiché le biancoblu chiudono il set 25-20.

Le giallonere in apertura del secondo parziale riescono ad invertire le sorti passando in testa 6-8 per essere tuttavia raggiunte e superate dalle avversarie fino al 12-11. Da lì il sorpasso biancoblu si fa marcato, tanto che sul 18-13 coach Dani chiama il break. Le empolesi si rendono protagoniste di una bella rimonta costringendo il tecnico Luigi Cantini al suo primo time out sul 23-21 per incitare le sue ragazze all’assalto finale del 25-21.

Ancora più determinata, la Timenet passa subito in attacco e guadagna un bel vantaggio segnando il 4-9 che porta coach Cantini al break. Le giallonere mantengono le distanze arrivando all’11-15 mentre nella metà campo biancoblu si registra qualche errore di troppo. Sull’insidioso pareggio a quota 21 punti Dani chiama il time out e dà alle sue ragazze lo slancio che le porta prima al 23-24 e poi a superare l’ennesimo pareggio vincendo 25-27 in un crescente tifo sugli spalti.

Lo scontro si fa duro già dalle prime battute del quarto parziale con attacchi mirati a rete da parte del Montesport che sfondano il muro giallonero marcando il divario 8-3 e poi il raddoppio 14-7. Gli scambi si allungano e la Timenet tenta il riavvicinamento, tanto che sul 18-14 coach Cantini chiede il break. La pausa funziona e le biancoblu riprendono il largo 23-15 per concludere poco dopo set e partita 25-16.

Chiudendo la 22a giornata del torneo ancora al secondo posto in classifica con 54 punti alle spalle del Montesport e a otto punti di distanza dalla terza in graduatoria, Rinascita Volley, le giallonere riprenderanno il Campionato dopo le Festività Pasquali domenica 16 aprile alle ore 17.00 al PalAramini di Empoli ospitando l’Emmegel di Calenzano.

TABELLINO

PARZIALI: 25-20; 25-21; 25-27;25-16.

ARBITRI: Luca Giannini e Benedetta Gennari.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Lavorenti, Bartalini (8), Danti (4), Donati (19), Giubbolini (14), Mancuso (5), Forconi (1), Puccini (4), Vairani (n.e), Giraldi (n.e.), Falchi (n.e.).

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Mazzini (13), Para (2), Mezzedimi (31), Casini (15), Fenili (6), Bettaccini (9), Castellani (L), Dozzi (3), Bigliazzi (n.e.), Maioli (n.e.), Mazzinghi (n.e.), Paoli (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Lavorenti, Danti, Bartalini, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX MONTESPORT: Mazzini (Capitano), Para, Mezzedimi, Casini, Fenili, Bettaccini, Castellani (L).

Fonte: Timenet Pallavolo Empoli - Ufficio Stampa