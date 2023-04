Multiverso Danza, audizioni all'estero per due allieve

I mesi di febbraio e Marzo sono stati particolarmente belli per due allieve di Multiverso Danza, la scuola quarratina diretta da Patrizia Cartei: Denise Martino (14 anni) e Noemi Santini (19 anni) nelle scorse settimane hanno affrontato infatti con successo audizioni per prestigiose scuole e percorsi di formazione professionale in Italia e all’estero.

Denise, partecipando alla Miami International Ballet Competition Masterclass 2023 del 24-26 marzo, è stata ammessa con borsa di studio al prestigioso Corso Internazionale di Perfezionamento Estivo “Summer Intensive Program” dell’Arts Ballet Theatre a Miami (Florida) diretto da Vladimir Issaev, in collaborazione con l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo (Russia).

Denise nei mesi scorsi è stata inoltre ammessa al Liceo Coreutico Vittorio Emanuele di Roma e alla Scuola del Balletto di Roma, dove studierà a partire da settembre 2023, carica di entusiasmo e di sogni.

Noemi, che a giugno affronterà l’esame di Maturità al Liceo Scientifico Amedeo Di Savoia di Pistoia, ha anche lei scelto di proseguire nello studio della danza a livello professionale. Durante l’evento Danza In Fiera, svoltosi dal 24 al 26 febbraio alla Fortezza Da Basso a Firenze, ha partecipato a varie audizioni e le ha superate tutte brillantemente.

È stata infatti ammessa con borse di studio ai seguenti centri di promozione, perfezionamento, produzione e formazione:

Young K2 Company di KAOS Balletto Di Firenze, diretta da Roberto Sartori e Katiuscia Bozza; Opus Ballet, con sede a Firenze, diretta da Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi; Mvula Sungani Phisical Dance Studios, Roma; Alvin Ailey School di New York (USA), sia con il programma intensivo estivo Alvin Ailey Three Weeks Program, che con quello residenziale della durata di 3 anni Alvin Ailey Certificate Program.

Insomma un grande successo e tanta soddisfazione per lei, ed anche una bella carica per affrontare le prossime audizioni e scegliere poi dove iniziare a costruire il suo futuro.

La direttrice e le insegnanti di Multiverso Danza sono felicissime di vedere queste due meravigliose ragazze sbocciare e raccogliere i frutti di tanto lavoro e energia spesa in sala e sul palcoscenico di tanti spettacoli e concorsi, andando ad unirsi alle altre “stelle” del Multiverso che hanno già spiccato il volo verso tutta Italia negli anni scorsi; Giulia Gori (Accademia Ucraina di Balletto a Milano), Asia Fiammerighi (Ateneo della Danza, Siena) e Sofia Mattei Cartei (Liceo Coreutico V. Emanuele e DAF Dance Arts Faculty, Roma).

Fonte: Ufficio Stampa