Ordigni bellici in una cassapanca, evacuato palazzo in centro a Firenze

Un palazzo del centro a Firenze, in via dei Leoni vicino a Palazzo Vecchio, è stato evacuato nella giornata di domenica 2 aprile. Il motivo è il ritrovamento in una cassapanca di due proiettili da mortaio. Pare siano ordigni bellici della seconda guerra mondiale, proiettili per mortaio Brixia, un armamento che fu in dotazione al regio esercito italiano. La proprietaria di un appartamento li ha segnalati alla questura dopo aver aperto un vecchio mobile e averli trovati all'interno. La strada è stata chiusa, gli inquilini di tutto lo stabile sono stati fatti uscire. Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco per tenere in sicurezza l'area in attesa della rimozione e del trasferimento altrove, e la polizia municipale.