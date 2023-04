Prova a aggredire autista del bus, denunciato

Ha minacciato e aggredito l'autista di un bus a Livorno in via de Larderel. Un 65enne livornese è stato denunciato dai carabinieri. I fatti risalgono al 27 marzo.

Secondo la ricostruzione l'uomo riteneva che poco prima il conducente non avesse accostato per permettergli di salire; in seguito avrebbe minacciato e tentato di colpire con dei pugni il giovane autista, non riuscendovi per la presenza di barriere di protezione del posto di guida. Vista la situazione, il conducente, che non ha riportato lesioni, ha bloccato il bus e invitato l'uomo a scendere.

I carabinieri, dopo giorni di indagini, sono riusciti a risalire all'identità del 65enne. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di livornese per i reati di minaccia e violenza ad incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico servizio.