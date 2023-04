Sullo scooter con la marijuana e quasi 1.700 euro, denunciati

Un 19enne e un 22enne sono stati denunciati a Pisa per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sabato 1 aprile alle 21 la polizia ha pattugliato la zona della stazione e ha notato due persone su uno scooter in via Porta a Mare. Ha intimato l'alt al mezzo, che è fuggito: è nato un inseguimento terminato in via Turati.

I due a bordo hanno gettato degli involucri a terra e poi sono caduti mentre entravano in un divieto d'accesso. Bloccati, sono stati trovati con 16 grammi di marijuana e 1.695 euro in contanti. Nelle rispettive abitazioni sono stati trovati altri 16 grammi di marijuana. I due sono stati denunciati.