Va al bar e gli cade una pistola dalla tasca, denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 60enne pisano per porto ingiustificato di armi. L’uomo si era recato per una consumazione in un bar del centro di Cecina quando, nel sedersi ad un tavolo, gli è caduta una pistola. Alcuni avventori presenti si sono subito allontanati spaventati mentre una ragazza si è recata presso la vicina caserma dei carabinieri per raccontare l’accaduto. Il 60enne, alla vista dei militari, ha tentato inutilmente di allontanarsi a bordo della sua auto lasciata in sosta lì vicino ma è stato fermato dai carabinieri. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno effettivamente trovato una pistola e hanno accertato che si trattava di un revolver “a salve” completo di 8 cartucce, 5 delle quali inserite nel tamburo e, di queste, 2 già esplose.