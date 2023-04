A Livorno una campagna contro l'uso dei cellulari alla guida

Al fine di favorire la sicurezza stradale e prevenire i sinistri, dal mese di marzo la Polizia Municipale ha attivato una campagna di prevenzione e controllo dedicata alla sicurezza stradale che prevede l’attuazione di posti di controllo e servizi mirati sul territorio il cui obiettivo principale sarà la verifica del rispetto delle norme di circolazione con un’attenzione particolare al corretto utilizzo dei telefoni cellulari, nel rispetto delle prescrizioni dell’art 173 del codice della strada.

Troppo spesso infatti la distrazione è causa di sinistri stradali e, indubbiamente, una della cause di distrazione durante la guida è il non corretto utilizzo di dispositivi quali cellulari, tablet o cuffie sonore.

"Nel corso del 2022 si è verificato un incremento dei sinistri stradali che hanno interessato il territorio comunale rispetto al 2021, per un totale di 1481 sinistri rilevati che hanno coinvolto 3210 persone.

Grazie anche alle nuove assunzioni di personale, che hanno contribuito ad alleviare la nota carenza organica del Corpo - dichiara la Comandante Annalisa Maritan - è possibile dare nuovo impulso all'attività di presidio e controllo e rimodulare i servizi territoriali, cercando di prevedere una presenza maggiore sul territorio con un occhio sempre attento alla sicurezza stradale e alla tutela dell’utenza debole.

Naturalmente il controllo mirato principalmente alla verifica del rispetto delle prescrizioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari non esaurisce, né potrebbe farlo, l'ambito di intervento della pattuglia che è comunque tenuta ad intervenire su qualsiasi criticità o violazione che rientri nelle proprie competenze istituzionali. I controlli mirati interesseranno le principali arterie cittadine e proseguiranno nel corso dell’anno".

La sanzione è di 165,00 euro e, nel caso in cui il conducente incorra nella stessa violazione per la seconda volta in un periodo di due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa