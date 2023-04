A Pasqua regala un'ortensia per gli Amici dell'Hospice

Anche quest'anno l'associazione Amici dell'Hospice Onlus organizza l'evento 'A Pasqua regala un'ortensia' per aiutare la realizzazione dei progetti dell'associazione in favore delle cure palliative del nostro territorio e sostenere l'Hospice San Martino.

L'evento di solidarietà itinerante, si è tenuto nei giorni 30 e 31 marzo a Empoli, davanti all'ospedale, e il 2 aprile a Montelupo Fiorentino. L'ultima data per ritirare l'ortensia in occasione di Pasqua sarà giovedì 6 Aprile, la mattina, nel Comune di Castelfiorentino in piazzetta Cavour.

Per saperne di più e prenotare la tua inviaci un messaggio al numero 3534252794 oppure inviaci una mail all'indirizzo amici.hospice20@gmail.com

Seguici sui social.

Fonte: Amici dell'Hospice onlus