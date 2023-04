Alimenti mal conservati, sequestri e denunce in locali all'Elba

Venticinque chili di farina scaduta sono stati trovati e sequestrati in una pizzeria di Campo nell'Elba. Sono stati avviati allo smaltimento quaranta chili di alimenti congelati e conservati in cattivo stato. Inoltre è stata disposta la sospensione dell'attività anche a seguito della mancata indicazione relativa alla tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.

L'intervento dei carabinieri del Nas ha portato anche a una sanzione amministrativa di duemila euro. Sono state infatti riscontrate anche tracce di sporco sulle superfici di lavorazione dei prodotti e anche nei locali di deposito, con presenza di imballaggi e materiale vario irregolarmente stoccato.

I nas sono intervenuti anche a Portoferraio. In un bar dell'area portuale sono stati sequestrati dieci chili di alimenti freschi scaduti. Erano presenti anche trecento chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione poiché ricoperti di ghiaccio e con evidenti tracce di bruciatura da freddo ed una diffusa inadeguatezza dei requisiti generali in materia di igiene. Il locale è inoltre risultato sprovvisto di idonei dispositivi per impedire l’ingresso di animali o insetti indesiderati. In questo caso è stata disposta l’immediata interruzione dell’attività per pericolo della salute pubblica e, oltre ad una sanzione amministrativa di duemila euro nei confronti del titolare del bar, è scattata anche una denuncia all’Autorità Giudiziaria per il cattivo stato di conservazione dei prodotti ittici.