Anziani nel mirino dei truffatori a Empoli, l'allerta sui social

Allerta truffe a Empoli. In questi giorni è stato diffuso sui social e anche alle forze dell'ordine un messaggio di allerta verso una coppia di persone protagoniste di truffe agli anziani. Un orologio sarebbe stato rubato a un anziano in via Dupré, zona giudice di pace. Stamattina invece una donna avrebbe suonato al campanello di un novantenne affermando di essere giunta per effettuare delle punture. L'anziano, sveglio e lucido, non ha abboccato e ha dato l'allarme.