A Buti nuove 545 piante: "Un albero in più, più ossigeno per tutti"

Si è conclusa da pochi giorni la messa a dimora di 545 piante richieste dall’amministrazione comunale di Buti al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per il progetto “un albero in più, più ossigeno per tutti”.

La proposta del Consorzio è rivolta alle amministrazioni comunali che ricadono nel territorio gestito dall’Ente di Bonifica per contrastare i cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei gas climalteranti e Buti si è inserita nella programmazione annuale delle piantumazioni che vengono realizzate durante l’autunno e alla fine dell’inverno per garantire la massima riuscita di attecchimento degli alberi.

Le piante selezionate in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, sono specie resistenti che ben si inseriscono nel paesaggio urbano. La piazza nel cuore dell’abitato è stata abbellita con 185 piante aromatiche e floreali. Una magnolia sempreverde ha arricchito Via San Giuseppe e nelle fioriere ora spicca una ventina di profumati rosmarini. La zona del centro sanitario ha accolto ben 160 piante, tra siepi campestri di specie miste, che adornano i parcheggi e soprattutto grandi alberi (aceri, catalpe, gelsi e susini selvatici) nel grande prato che presto diventerà un parco urbano, allestito con camminamenti e giochi per bambini.

Bambini protagonisti anche a Cascine, dove il Consorzio ha piantato tre grossi alberi nel giardino della scuola primaria. Il giorno della piantagione tutti i bimbi del plesso e le loro insegnanti sono stati invitati a partecipare. Hanno incontrato la Sindaca, la Vice Sindaca Francesca di Bella, l’assessore Maurizio Matteoli e il dirigente tecnico del Consorzio, Lorenzo Fontana che hanno spiegato l’importanza degli alberi, capaci di produrre ossigeno e sottrarre anidride carbonica e polveri sottili, di regalare riparo e cibo agli animali selvatici, di abbellire il giardino della scuola e portare fresco nelle giornate assolate. I bimbi, entusiasti sono stati coinvolti nell’ultima fase della piantagione, gettando ciascuno a turno una manciata di terra ai nuovi alberi in segno di benvenuto.

Per finire un altro gruppo di 179 piante sono andate ad arricchire le aiuole verdi di Via Eroi dello spazio.

“Per Buti questa proposta del Consorzio è stata l’occasione per proseguire nella sistemazione delle zone verdi cittadine che, come amministrazione, abbiamo a cuore - spiega la Sindaca Arianna Buti - Una bella collaborazione che ha prodotto vantaggi per i nostri cittadini, molto soddisfatti da questa iniziativa dedicata principalmente a loro.”

“Ci siamo impegnati volentieri per realizzare la richiesta del Comune di Buti, una piantumazione importante di oltre 500 esemplari che contribuiranno a catturare gas climalteranti generati dal traffico cittadino e quindi a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici - spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Ogni anno il Consorzio destina alla messa a dimora di specie arboree un impegno di circa 1000 unità vegetali, una delle 20 azioni previste dalla Dichiarazione di Emergenza climatica che il Consorzio ha sottoscritto nel 2019, con l’obiettivo di agire in prevenzione per la sicurezza idrogeologica dei territori.”

Fonte: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord