Hollywood parla sanminiatese: le calze di Emilio Cavallini nel sequel di Joker

San Miniato finisce al cinema grazie a Lady Gaga e a Emilio Cavallini, imprenditore originario della città della Rocca. Un cammino che parte decenni e decenni fa.

Dalla Swingin' London a San Miniato

Si chiama Optical Art quella particolare corrente di arte grafica basata sul contrasto di colori in forme geometriche che in movimento creano illusioni ottiche e anche tridimensionalità. Un'arte che rimanda agli anni '60 e '70, alla rivoluzione della moda di Londra e che in Italia, precisamente in Toscana, ha un imprenditore paladino di queste tendenze: Emilio Cavallini.

Da decenni la sua Stilnovo produce calze dalle forme geometriche nette, spesso in bianco e nero. Ha fatto discutere nel corso degli anni anche l'esperimento dei meggings, leggings per gli uomini, diventata poi una pratica abituale per gli sportivi (pensiamo ai ciclisti in calzamaglia) ma che più di 10 anni fa considerarli come un accessorio di moda da uomo faceva scandalizzare.

Lady Gaga veste Cavallini nel nuovo Joker

Le creazioni di Emilio Cavallini, divenute anche spunti per opere d'arte esposte nella natìa San Miniato, stavolta sono state scelte per un film che si appresta a diventare un successo prima ancora della sua uscita. Infatti le calze a losanghe saranno indossate da Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn (un gioco di parole che rimanda ad Arlecchino, vestita appunto a losanghe) nel nuovo Joker - Folie à Deux.

La costumista del sequel di Joker avrebbe acquistato proprio le calze 'Made in San Miniato', riuscendo a ottenere anche una edizione speciale per il film, come riporta il Corriere Fiorentino. Vedremo il 4 ottobre 2024, data di uscita del film negli Stati Uniti, quale sarà la sorpresa 'in nylon' che indosserà Lady Gaga.