Cena di Pasqua solidale per l'Associazione Nazionale Carabinieri Montespertoli

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Montespertoli, in occasione delle prossime festività Pasquali, sabato 1 aprile, ha organizzato una cena conviviale presso il ristorante "I Palmenti" di Montelupo Fiorentino.

All'evento, oltre molti Soci della Sezione, erano presenti con i propri familiari anche una folta rappresentanza delle Sezioni ANC di Sesto Fiorentino ed Empoli. Il Presidente App.Sc.QS Gabriele Mariano, nell'occasione, ha espresso gli auguri a tutti i presenti per la SS. Pasqua ormai prossima ed ha ricordato il valore dell'appartenenza all'associazione, che è quella di promuovere e cementare i vincoli di spirito di gruppo e di solidarietà e dare assistenza morale e ricreativa a favore degli iscritti.

Al termine della cena, si è svolta una "tombola" per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC di Montespertoli che opera in tante attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Recentemente il Nucleo ha avviato 15 soci a corsi di specializzazione nell'ambito della Tutela del Patrimonio Artistico, proprio per offrire utili servizi volti a tutelare e vigilare sul nostro patrimonio culturale. Ma le iniziative da sviluppare nel settore dell'impiego di utilità sociale non si fermano qui, altre sono già in programma sempre nell'ottica di poter fornire migliori servizi ai cittadini e un valido contributo alle Istituzioni.

I giovani e tutte le persone che vogliono intraprendere questo percorso di volontariato sociale possono contattare la Sezione o il Nucleo di Volontariato di Montespertoli attraverso la mail: nucleo.odv.montespertoli@gmail.com.

Fonte: Associazione Nazionale Carabinieri di Montespertoli