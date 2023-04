Colombe tra i 26 e i 35 euro a Firenze, prenotazioni in aumento

Pasqua all’insegna della tradizione e della genuinità dei prodotti. Tra chi sceglie di assicurarsi il dolce preferito e chi farà un blitz all’ultimo nella pasticceria di fiducia, le oltre 300 pasticcerie artigianali si preparano a una Pasqua senza più nemmeno il ricordo delle restrizioni. A farla da padrone i dolci più tradizionali. Le previsioni e i riscontri dei pasticceri di Confartigianato Imprese Firenze.

“Quest’anno – spiega Marco Sgrilli – c’è un ritorno ai dolci più tradizionali: colomba con canditi e uova al cioccolato i più richiesti”. Marco della Pasticceria Gastronomia Caroti e Sgrilli nota che “le persone già nel pre-Pasqua stiano prenotando per assicurarsi la propria colomba e l’uovo”. Il costo medio per la colomba di 26 euro al kg.

Di segno differente il riscontro di Gianna Scatizzi, di Dolci Pensieri: “Le prenotazioni sono, in rapporto con il Natale, 1 a 10 ma è un andamento che abbiamo visto negli ultimi anni. Le persone si organizzano all’ultimo. Non ci spaventa però perché sappiamo che avremo una settimana più intensa”. Rispetto al Natale, inoltre, c’è una minore varietà di dolci anche se “per i più golosi, stiamo preparando la pastiera e la colomba al cioccolato”. Il prezzo della colomba di almeno 1kg è di 33 euro.

Colomba sì ma non al cioccolato, al pistacchio: “È quella che va per la maggiore – aggiunge Mirko Todaro di Pasticceria Batoni – anche se tengono le colombe classiche, quelle al cioccolato bianco e ai frutti di bosco”. Anche per Mirko, le prenotazioni “sono già molte e ci aspettiamo una bella Pasqua”. Il prezzo delle colombe oscilla in questo caso dai 25 ai 35 euro.

Veri e proprie lavorazioni artistiche le uova artigianali di Ginevra Gualtieri della Pasticceria Gualtieri che sono “sia fondente sia al latte, tutte finemente decorate, nel dettaglio”. Oltre alle colombe classiche, la “specialità della casa”, grazie al laboratorio dedicato, sono le colombe senza glutine che, riferisce Ginevra, arrivano a essere “il 30% delle vendite totali di colombe perché siamo in pochissimi a farle”. Le prenotazioni, a oggi, si concentrano “più sulle colombe farcite”. Prezzo medio 35 euro al kg, quella senza glutine circa 700 grammi circa 25 euro, 60 euro per le uova. Evergreen della Pasticceria Gualtieri l’iconica Iris Cake, quest’anno “con glassa rosa o gialla”.