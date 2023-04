Concorsi universitari truccati a Firenze, sospeso per tre mesi il dg del Meyer

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, Alberto Zanobini, è stato sospeso per tre mesi dal gip di Firenze nell'ambito dell'inchiesta della procura fiorentina su presunti concorsi universitari truccati a Firenze. La procura aveva richiesto una misura interdittiva della durata di un anno. Rigettata la richiesta per il direttore del dipartimento di scienze della salute dell'Università di Firenze e della professoressa Chiara Azzari.

Come è noto l'inchiesta vuole far chiarezza sulla presunta gestione illecita di concorsi per professore universitario. L'accusa di corruzione riguarda un presunto accordo per cofinanziare un posto di professore ordinario nel settore di Pediatria Generale.

Per il giudice, gli elementi emersi dalle indagini in merito all'accusa di corruzione "sono sufficienti a ritenere provato che il direttore del Meyer abbia acconsentito a cofinanziare un posto di professore ordinario nel settore senza averne un attuale interesse. In cambio, avrebbe accettato la promessa di bandizione di un posto di ricercatore di tipo A nel settore della pediatria".

Per il gip c'è il rischio che Zanobini "continui ad eludere la legge e quindi nuovamente commettere reati della stessa natura". La misura interdittiva, quindi, è volta a impedirgli di svolgere il suo specifico ufficio, non ha alcun significato sanzionatorio, ma ha esclusivamente funzione preventiva.