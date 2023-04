Crolla un albero a scuola, succede all'Isolotto

Dopo il caso della Pestalozzi, un altro albero caduto in una scuola a Firenze. Una quercia è crollata all'interno del giardino dell'istituto comprensivo della Montagnola, all'Isolotto, nella parte della scuola elementare. Si pensa che la caduta sia avvenuta tra domenica 2 e lunedì 3 aprile.

Non ci sono danni a persone, solo alla struttura. La scuola e il giardino sono normalmente frequentati da decine di bambini e bambine. Sul posto sono presenti i tecnici del Comune di Firenze per rimuovere il tutto.

A Firenze si parla di "tragedia sfiorata", che fa il paio con quella degli inizia di marzo alle Pestalozzi in centro, in via Vittorio Veneto. La scuola Montagnola attualmente è aperta, ma gli alunni rimangono in classe per precauzione.